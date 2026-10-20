Firma The Boring Company pokazała zdalnie sterowaną platformę transportową Liner Truck, która przewozi standardowy 20-stopowy kontener ładunkowy przez wąski tunel. Platformę zbudowano z wykorzystaniem baterii i układu napędowego Tesli Model 3, informuje InsideEVs.

Platforma do prac tunelowych

Liner Truck pierwotnie miał służyć do dostarczania do maszyny drążącej tunele gotowych betonowych segmentów obudowy tunelu. W sierpniu The Boring Company już demonstrowała tę platformę sterowaną zdalnie. Firma stosuje podejście Zero-People-In-Tunnel, które zakłada brak ludzi w tunelach podczas takich operacji.

W nowym nagraniu platforma ciągnie kontener, między którym a ścianami tunelu pozostaje około jednego cala wolnej przestrzeni z każdej strony. W poście na X The Boring Company poinformowała, że zmodernizowała najnowszą wersję Prufrock Liner Truck do transportu standardowego 20-stopowego kontenera.

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Ładowność i prędkość

Według firmy Liner Truck może ciągnąć do 22 tysięcy funtów ładunku — tyle waży każdy ładunek gotowych betonowych segmentów tunelu. Z takim obciążeniem platforma osiąga prędkość do 12 mil na godzinę, a jej zasięg wynosi 28 mil.

We wrześniu The Boring Company pozyskała 3 mld dolarów, po czym jej wycena, według publikacji, osiągnęła 23 mld dolarów. Większość tych środków pochodziła ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie firma planuje zbudować 150 kilometrów tuneli. Rozpoczęła także drążenie kolejnych 10 mil tunelu w Nashville w stanie Tennessee.

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