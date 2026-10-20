在美国，Waymo计划在2027年底前将其自动驾驶汽车车队从约4,000辆增加至20,000辆。InsideEVs报道称，该消息援引了Semafor以及了解该公司计划的人士。

2026年的阶段性目标

据Semafor报道，Waymo预计到2026年底将车辆数量增至8,000辆。实现2万辆汽车的目标，将意味着在14个月内将车队规模扩大约五倍。

上个月，该公司获得了50亿美元的债务融资。Waymo表示，这些资金将用于加快其全自动叫车服务在美国及海外的进一步扩张。

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车辆与基础设施

扩大服务规模不仅涉及采购车辆并在其上安装计算设备和传感器。该公司还需要操作员在出现问题的情况下远程操控车辆，以及负责为车辆充电和维护的车库人员。

Waymo还与现代汽车和吉利等公司合作。现代汽车此前表示，计划为Waymo生产数万辆基于Ioniq 5的机器人出租车；与此同时，由极氪生产的Zeekr Ojai车辆已经开始在三个城市出现。截至9月，Waymo已在八个州的15个大城市运营，并且每周完成超过50万次付费乘车服务。

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