W USA firma Waymo planuje zwiększyć flotę autonomicznych samochodów z około 4 tys. do 20 tys. pojazdów do końca 2027 roku. Informuje o tym InsideEVs, powołując się na Semafor oraz osoby zaznajomione z planami firmy.

Cel pośredni na 2026 rok

Według Semafor, do końca 2026 roku Waymo spodziewa się zwiększyć liczbę samochodów do 8 tys. Osiągnięcie celu 20 tys. pojazdów oznaczałoby około pięciokrotne powiększenie floty w ciągu 14 miesięcy.

W ubiegłym miesiącu firma pozyskała 5 mld dolarów finansowania dłużnego. Waymo oświadczyło, że środki zostaną wykorzystane do przyspieszenia dalszego rozwoju w pełni autonomicznej usługi zamawiania przejazdów w USA i za granicą.

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Pojazdy i infrastruktura

Skalowanie usługi obejmuje nie tylko zakup pojazdów oraz instalowanie w nich sprzętu komputerowego i czujników. Firma potrzebuje również operatorów do zdalnego sterowania samochodami w sytuacjach problemowych, a także personelu zajezdni do ładowania i obsługi technicznej pojazdów.

Waymo współpracuje między innymi z Hyundaiem i Geely. Hyundai wcześniej informował o zamiarze wyprodukowania dla Waymo dziesiątek tysięcy robotaksówek opartych na modelu Ioniq 5, podczas gdy pojazdy Zeekr Ojai, produkowane przez Zeekr, już zaczęły pojawiać się w trzech miastach. Według stanu na wrzesień Waymo działało w 15 dużych miastach w ośmiu stanach i realizowało ponad pół miliona płatnych przejazdów tygodniowo.

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