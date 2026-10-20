В США компания Waymo планирует увеличить парк беспилотных автомобилей примерно с 4 тысяч до 20 тысяч единиц к концу 2027 года. Об этом сообщает InsideEVs со ссылкой на Semafor и людей, знакомых с планами компании.

Промежуточная цель на 2026 год

По данным Semafor, к концу 2026 года Waymo рассчитывает увеличить количество автомобилей до 8 тысяч. Достижение цели в 20 тысяч машин будет означать рост парка примерно в пять раз за 14 месяцев.

В прошлом месяце компания привлекла 5 млрд долларов долгового финансирования. В Waymo заявляли, что средства будут использованы для ускорения дальнейшего расширения полностью автономного сервиса заказа поездок в США и за рубежом.

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Автомобили и инфраструктура

Масштабирование сервиса предполагает не только закупку автомобилей и установку на них компьютерного оборудования и датчиков. Компании также нужны операторы для дистанционного управления машинами в проблемных ситуациях, а также персонал депо для зарядки и обслуживания транспортных средств.

Waymo сотрудничает, в частности, с Hyundai и Geely. Hyundai ранее заявляла о намерении выпустить для Waymo десятки тысяч роботакси на базе Ioniq 5, тогда как автомобили Zeekr Ojai, производимые компанией Zeekr, уже начали появляться в трех городах. По состоянию на сентябрь Waymo работала в 15 крупных городах восьми штатов и выполняла более полумиллиона платных поездок еженедельно.

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