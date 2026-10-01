Volkswagen otworzył w Niemczech zamówienia na podstawową wersję elektrycznego crossovera ID. Cross Trend. Jej cena zaczyna się od 27 995 euro z VAT. Jak informuje Electrek, model otrzymał akumulator o pojemności 37 kWh oraz silnik elektryczny o mocy 85 kW, czyli 114 KM.

Zasięg i ładowanie

Według cyklu WLTP podstawowy ID. Cross może przejechać na jednym ładowaniu do 324 km. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 90 kW: uzupełnienie energii od 10% do 80% ma trwać około 23 minut.

Volkswagen wcześniej otworzył również zamówienia na wersję z akumulatorem o pojemności 52 kWh. Jej deklarowany zasięg według WLTP wynosi do 427 km. Taki akumulator ładuje się od 10% do 80% w około 24 minuty przy mocy do 105 kW.

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Wersje i wyposażenie

ID. Cross zbudowano na platformie MEB+, z której korzysta także ID. Polo. Podstawowy Trend jest oferowany z silnikiem o mocy 114 KM i akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh. Wersje Life i Style standardowo mają silnik elektryczny o mocy 99 kW, czyli 132 KM, z takim samym akumulatorem, a za dopłatą są dostępne z silnikiem o mocy 155 kW i 207 KM oraz akumulatorem NMC o pojemności 52 kWh.

Elektryczny crossover o długości 4161 mm ma cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit Pro o przekątnej 10,25 cala oraz centralny ekran systemu multimedialnego o przekątnej 12,9 cala. Przewidziano również tryb Retro Display, stylizowany na zestaw wskaźników Volkswagena Golfa pierwszej generacji.

W cenie wyjściowej ID. Cross plasuje się w gamie Volkswagena między benzynowym T-Crossem, który w Niemczech kosztuje od 25 280 euro, a Tiguanem, którego cena zaczyna się od 39 385 euro.

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