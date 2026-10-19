W Chinach w dokumentach Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych ujawniono dane dotyczące elektrycznego crossovera BYD Tang EV trzeciej generacji. Nowość będzie miała pięciomiejscowe wnętrze i napęd na wszystkie koła z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy do 515 kW, czyli 690 KM, informuje Electrek.

Wymiary i układ napędowy

Nowy Tang EV ma 5045 mm długości, 1980 mm szerokości i 1740 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2950 mm, czyli o 145 mm więcej niż w poprzednim modelu. W przeciwieństwie do obecnego Tanga, dostępnego w wersjach pięcio- i sześciomiejscowych, nowa generacja będzie oferowana wyłącznie z pięcioma miejscami.

Przedni silnik elektryczny rozwija 215 kW, czyli 288 KM, a tylny — 300 kW, czyli 402 KM. W dokumentach wskazano również baterię litowo-żelazowo-fosforanową, którą dostarczy Wuwei Fudi Battery Co.

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Baterie i wyposażenie wnętrza

Według publikacji crossover otrzyma baterie o pojemności 88,682 kWh oraz 105,792 kWh. W zależności od wersji zasięg według chińskiego cyklu CLTC wyniesie 730, 830 lub 850 km. Electrek pisze również, że model będzie wykorzystywał baterię Blade Battery 2.0 oraz technologię Flash Charging, która ma umożliwiać ładowanie od 10% do 70% w pięć minut.

We wnętrzu przewidziano zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 35,4 cala oraz 30-calowy panoramiczny ekran. Dla drugiego rzędu zadeklarowano fotele z trybem zerowej grawitacji i ponad 1000 mm przestrzeni na nogi. Wyposażenie obejmie również system kontroli nadwozia DiSus-A z dwukomorowym zawieszeniem pneumatycznym oraz pakiet wsparcia kierowcy God’s Eye B.

Oczekiwany debiut

Premiera Tanga EV trzeciej generacji jest oczekiwana do końca 2026 roku. Model ma uzupełnić gamę flagowych elektrycznych SUV-ów marki obok większego Da Tanga, którego cena wyjściowa wynosi 239 900 juanów.

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