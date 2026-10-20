W Chinach dział motoryzacyjny Huawei Yinwang, znany również jako Newcool, zawarł ramową umowę o strategicznej współpracy z producentem baterii CATL oraz jego spółką zależną CAES. Porozumienie przewiduje zastosowanie wymiennych baterii i kompatybilność pojazdów z siecią CATL Choco-swap, liczącą 2520 stacji w około 200 chińskich miastach.

Jak informuje Electrek, CATL planuje dostosować do stacji Choco-swap pojazdy z systemami inteligentnej jazdy Qiankun firmy Huawei. Firma chce połączyć samochód, stację i usługi chmurowe, aby system określał zapotrzebowanie auta na energię z uwzględnieniem stanu baterii i nawyków kierowcy, znajdował stację i samodzielnie kierował pojazd na wymianę akumulatora.

Wymiana baterii w 99 sekund

Według CATL sama wymiana baterii na stacji może trwać 99 sekund. W podpisaniu umowy uczestniczyli prezes CATL Robin Zeng oraz starszy wiceprezes Huawei i dyrektor generalny Yinwang Jin Yuzhi.

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Huawei posiada 80% udziałów w Yinwang, podczas gdy Seres i powiązana z Changanem firma Avatr mają po 10%. Seres produkuje premium SUV-y marki AITO, a systemy Qiankun są również wykorzystywane przez innych chińskich producentów samochodów.

Rozbudowa sieci Choco-swap

CATL weszła na rynek wymiany baterii w 2022 roku z usługą EVOGO, a pod koniec 2024 roku ponownie uruchomiła ten kierunek pod marką Choco-swap ze standaryzowanymi pakietami akumulatorów. Pod koniec 2025 roku sieć miała 1020 stacji, na początku lipca ich liczba przekroczyła 2000, a na dzień 29 września osiągnęła 2520.

CATL buduje ponad 200 stacji wymiany baterii miesięcznie i dąży do zwiększenia ich liczby do ponad 3000 do końca roku. Wśród innych partnerów sieci są GAC, BAIC i NIO. Jednocześnie umowa z Yinwang ma charakter ramowy: nie ogłoszono konkretnych modeli samochodów, terminów uruchomienia ani regionów świadczenia usług.

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