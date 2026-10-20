在中国，华为汽车部门引望（Yinwang），亦称Newcool，与电池制造商宁德时代（CATL）及其子公司CAES签署了战略合作框架协议。该协议 предусматривает使用可更换电池，并使车辆兼容宁德时代的巧克力换电（Choco-swap）网络；该网络在约200个中国城市拥有2520座换电站。

据Electrek报道，宁德时代计划让搭载华为乾崑智能驾驶系统的车辆适配巧克力换电站。该公司希望将车辆、换电站和云服务连接起来，使系统能够根据电池状态和驾驶员习惯判断车辆的能源需求，寻找换电站，并自主引导车辆进行电池更换。

99秒完成换电

宁德时代表示，在换电站直接更换电池可耗时99秒。宁德时代董事长曾毓群以及华为高级副总裁、引望首席执行官靳玉志参加了协议签署。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

华为持有引望80%的股份，而赛力斯（Seres）和与长安汽车有关联的阿维塔（Avatr）各持有10%。赛力斯生产AITO品牌的高端SUV，其他中国汽车制造商也在使用乾崑系统。

巧克力换电网络扩张

宁德时代于2022年凭借EVOGO服务进入换电市场，并在2024年底以巧克力换电品牌重新启动该业务，采用标准化电池包。到2025年底，该网络拥有1020座换电站；7月初，数量超过2000座，截至9月29日达到2520座。

宁德时代每月建设超过200座换电站，并计划在年底前将其数量增加至3000座以上。该网络的其他合作伙伴包括广汽、北汽和蔚来。不过，与引望的协议属于框架协议：具体车型、启动时间表和服务地区尚未公布。

关注我们在