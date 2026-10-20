В Китае автомобильное подразделение Huawei Yinwang, также известное как Newcool, заключило рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с производителем батарей CATL и его дочерней компанией CAES. Договоренность предусматривает использование сменных батарей и совместимость автомобилей с сетью CATL Choco-swap, насчитывающей 2520 станций примерно в 200 китайских городах.

Как сообщает Electrek, CATL планирует адаптировать к станциям Choco-swap автомобили с системами интеллектуального вождения Qiankun от Huawei. Компания хочет объединить автомобиль, станцию и облачные сервисы, чтобы система определяла потребность машины в энергии с учетом состояния батареи и привычек водителя, находила станцию и самостоятельно направляла автомобиль на замену аккумулятора.

Замена батареи за 99 секунд

По данным CATL, непосредственно замена батареи на станции может занимать 99 секунд. В подписании соглашения приняли участие председатель CATL Робин Цзэн и старший вице-президент Huawei и генеральный директор Yinwang Цзинь Юйчжи.

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Huawei владеет 80% Yinwang, тогда как Seres и связанная с Changan компания Avatr имеют по 10%. Seres производит премиальные внедорожники марки AITO, а системы Qiankun также используют другие китайские автопроизводители.

Расширение сети Choco-swap

CATL вышла на рынок замены батарей в 2022 году с сервисом EVOGO, а в конце 2024 года перезапустила это направление под брендом Choco-swap со стандартизированными аккумуляторными блоками. В конце 2025 года сеть насчитывала 1020 станций, в начале июля их количество превысило 2000, а по состоянию на 29 сентября достигло 2520.

CATL строит более 200 станций замены батарей ежемесячно и стремится увеличить их количество до более чем 3000 к концу года. Среди других партнеров сети — GAC, BAIC и NIO. В то же время соглашение с Yinwang является рамочным: конкретные модели автомобилей, сроки запуска и регионы предоставления услуг не объявлялись.

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