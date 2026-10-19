中国公布最大功率690马力的比亚迪唐EV数据——Electrek

中国工业和信息化部的文件公布了第三代比亚迪唐EV纯电动跨界车的数据。这款新车将配备五座座舱和双电机全轮驱动系统，综合功率最高可达515千瓦，即690马力，Electrek报道。

尺寸与动力系统

新款唐EV长5045毫米、宽1980毫米、高1740毫米。轴距为2950毫米，比上一代车型增加145毫米。与提供五座和六座版本的现款唐不同，新一代车型将仅提供五座版本。

前电机输出215千瓦，即288马力，后电机输出300千瓦，即402马力。文件还列出了一块由Wuwei Fudi Battery Co.供应的磷酸铁锂电池。

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电池与座舱配置

据该媒体报道，这款跨界车将配备容量为88.682千瓦时和105.792千瓦时的电池。根据版本不同，其在中国CLTC工况下的续航里程将为730公里、830公里或850公里。Electrek还称，该车型将采用Blade Battery 2.0电池和Flash Charging技术，预计可在五分钟内将电量从10%充至70%。

座舱内将配备一块35.4英寸集成显示屏和一块30英寸全景屏幕。第二排将提供带零重力模式的座椅，以及超过1000毫米的腿部空间。配置还将包括采用双腔空气悬架的DiSus-A车身控制系统，以及God’s Eye B驾驶辅助系统。

预计上市时间

第三代唐EV预计将在2026年底前上市。该车型将与尺寸更大的Da Tang共同补充该品牌旗舰纯电动SUV产品线，后者的起售价为239,900元人民币。

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