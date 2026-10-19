В Китае в документах Министерства промышленности и информационных технологий раскрыли данные об электрическом кроссовере BYD Tang EV третьего поколения. Новинка получит пятиместный салон и полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью до 515 кВт, или 690 лошадиных сил, сообщает Electrek.

Габариты и силовая установка

Новый Tang EV имеет 5045 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1740 мм в высоту. Колесная база составляет 2950 мм — на 145 мм больше, чем у предыдущей модели. В отличие от актуального Tang, доступного в пяти- и шестиместном исполнениях, новое поколение будут предлагать только с пятью местами.

Передний электромотор развивает 215 кВт, или 288 лошадиных сил, а задний — 300 кВт, или 402 лошадиные силы. В документах также указана литий-железо-фосфатная батарея, которую будет поставлять Wuwei Fudi Battery Co.

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Батареи и оснащение салона

По данным издания, кроссовер получит батареи емкостью 88,682 кВт·ч и 105,792 кВт·ч. В зависимости от версии запас хода по китайскому циклу CLTC составит 730, 830 или 850 км. Electrek также пишет, что модель будет использовать батарею Blade Battery 2.0 и технологию Flash Charging, которая должна обеспечивать зарядку с 10% до 70% за пять минут.

В салоне предусмотрены интегрированный дисплей диагональю 35,4 дюйма и 30-дюймовый панорамный экран. Для второго ряда заявлены кресла с режимом нулевой гравитации и более 1000 мм пространства для ног. В оснащение также войдут система контроля кузова DiSus-A с двухкамерной пневмоподвеской и комплекс помощи водителю God’s Eye B.

Ожидаемый запуск

Запуск Tang EV третьего поколения ожидается до конца 2026 года. Модель должна дополнить линейку флагманских электрических SUV бренда наряду с более крупным Da Tang, стартовая цена которого составляет 239 900 юаней.

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