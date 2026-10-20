Subaru может прекратить продажи всех моделей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке после 2027 года. С 2028 года автопроизводитель якобы планирует предлагать в Европе только электромобили, сообщает Motor1.

Какие модели покинут европейский рынок

По информации издания, Subaru Outback должен исчезнуть с европейского рынка в конце 2027 года. Гибридные Impreza, Crosstrek и Forester также якобы перестанут продавать после 2027 года. Таким образом, модельный ряд марки в Европе могут составить три электромобиля: Solterra, Uncharted и E-Outback. Все эти модели Subaru разрабатывает совместно с Toyota.

Motor1 сообщило, что обратилось в Subaru в США для подтверждения этих данных и обновит материал в случае ответа компании.

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Выбросы и требования безопасности

По данным Autonext и Auto Motor Sport, Subaru назвала две причины возможного решения: ужесточение требований Европы к средним выбросам автопарка и новые стандарты безопасности. Повторная сертификация обновленного двигателя требует значительных затрат, а новые требования безопасности предусматривают модернизацию автомобилей со старой электрической архитектурой.

Сейчас европейский Outback оснащают атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем мощностью 169 л. с. Impreza, Crosstrek и Forester, которые могут покинуть рынок, используют 2,0-литровый мягкий гибрид с оппозитным двигателем мощностью 136 л. с. Первой моделью Subaru с таким типом двигателя стала Subaru 1000, представленная в 1966 году.

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