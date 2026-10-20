Subaru可能在2027年后停止在欧洲市场销售所有配备内燃机的车型。从2028年起，这家汽车制造商据称计划在欧洲仅提供电动汽车，Motor1报道。

哪些车型将退出欧洲市场

据该媒体报道，Subaru Outback将于2027年底退出欧洲市场。混合动力版Impreza、Crosstrek和Forester据称也将在2027年后停止销售。因此，该品牌在欧洲的产品阵容可能由三款电动汽车构成：Solterra、Uncharted和E-Outback。Subaru与Toyota共同开发所有这些车型。

Motor1表示，已联系Subaru美国公司以确认这些信息，并将在公司作出回应后更新报道。

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排放与安全要求

根据Autonext和Auto Motor Sport的数据，Subaru列出了这一可能决定的两个原因：欧洲对车队平均排放要求的收紧以及新的安全标准。重新认证升级后的发动机需要大量成本，而新的安全要求 предусматривают对采用较旧电气架构的汽车进行升级。

目前，欧洲版Outback配备一台169马力的自然吸气2.5升四缸水平对置发动机。可能退出市场的Impreza、Crosstrek和Forester采用一套2.0升轻度混合动力系统，配备136马力的水平对置发动机。首款采用这种类型发动机的Subaru车型是于1966年推出的Subaru 1000。

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