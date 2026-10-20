Subaru może zakończyć sprzedaż wszystkich modeli z silnikami spalinowymi na rynku europejskim po 2027 roku. Od 2028 roku producent samochodów rzekomo planuje oferować w Europie wyłącznie samochody elektryczne, informuje Motor1.

Które modele opuszczą rynek europejski

Według informacji portalu Subaru Outback ma zniknąć z rynku europejskiego pod koniec 2027 roku. Hybrydowe modele Impreza, Crosstrek i Forester również rzekomo przestaną być sprzedawane po 2027 roku. Tym samym gamę marki w Europie mogą tworzyć trzy samochody elektryczne: Solterra, Uncharted i E-Outback. Wszystkie te modele Subaru opracowuje wspólnie z Toyotą.

Motor1 poinformował, że zwrócił się do Subaru w USA o potwierdzenie tych danych i zaktualizuje materiał, jeśli firma odpowie.

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Emisje i wymogi bezpieczeństwa

Według Autonext i Auto Motor Sport Subaru wskazało dwie przyczyny możliwej decyzji: zaostrzenie europejskich wymogów dotyczących średnich emisji floty pojazdów oraz nowe standardy bezpieczeństwa. Ponowna certyfikacja zmodernizowanego silnika wymaga znacznych kosztów, a nowe wymogi bezpieczeństwa przewidują modernizację samochodów ze starszą architekturą elektryczną.

Obecnie europejski Outback jest wyposażony w wolnossący 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik typu bokser o mocy 169 KM. Impreza, Crosstrek i Forester, które mogą opuścić rynek, wykorzystują 2,0-litrową miękką hybrydę z silnikiem typu bokser o mocy 136 KM. Pierwszym modelem Subaru z tego typu silnikiem było Subaru 1000, zaprezentowane w 1966 roku.

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