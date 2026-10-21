10月18日，Subaru在日本东京以北的测试场展示了一辆配备纯电动动力系统的改装Outback。该原型车配备两台电动机、全轮驱动，综合输出功率约为510马力。正如Motor1报道，这是一款基于Subaru自有电动平台打造的展示车辆，未采用丰田e-TNGA架构。

两台电动机和全轮驱动

由爱信生产的前电驱桥功率为150千瓦，即201马力；后电驱桥功率为230千瓦，即308马力。这种配置提供全轮驱动。据Motor1援引Automotive News的报道，该原型车加速至每小时62英里不足四秒。

Subaru将能够独立调校电动机功率以及两轴之间的扭矩分配。该公司采用了对称式全轮驱动方案，该方案也用于搭载内燃机的车型，包括WRX和Outback，但针对专用电动平台进行了调整。

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更轻的平台和新电池

Subaru称，新的电动架构比该品牌现有电动车的平台轻约220磅。电池组包含约4000个圆柱形电芯，据公司称，其重量比上一代轻约25%。电池能量密度的目标指标比行业平均水平高20%。

Subaru还开发了一体化控制单元，用于集中管理电动机、电池和软件。该系统支持通过网络进行软件更新。公司管理人员表示，原型车中的部分技术可能从2029年起出现在量产车上，但未说明具体车型。公司也未披露该原型车的电池容量、充电速度和续航里程。

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