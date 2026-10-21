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Wiadomości Autoworld

Subaru pokazało 510-konną elektryczną konstrukcję prototypową na własnej platformie — Motor1

Fedir Krysztowski 21 października 2026 00:52
Subaru pokazało 510-konną elektryczną konstrukcję prototypową na własnej platformie — Motor1

Na poligonie testowym na północ od Tokio w Japonii Subaru 18 października pokazało zmodyfikowanego Outbacka z całkowicie elektrycznym układem napędowym. Prototyp ma dwa silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła i łączną moc około 510 KM. Jak informuje Motor1, jest to samochód demonstracyjny zbudowany na własnej elektrycznej platformie Subaru, bez wykorzystania architektury Toyota e-TNGA.

Dwa silniki elektryczne i napęd na wszystkie koła

Przednia elektryczna oś produkcji Aisin rozwija 150 kW, czyli 201 KM, a tylna — 230 kW, czyli 308 KM. Taki układ zapewnia napęd na wszystkie koła. Według Automotive News, na które powołuje się Motor1, prototyp przyspiesza do 62 mil na godzinę w mniej niż cztery sekundy.

Subaru będzie mogło samodzielnie dostosowywać moc silników i rozdział momentu obrotowego między osiami. Firma zastosowała podejście do symetrycznego napędu na wszystkie koła, którego używa także w modelach z silnikami spalinowymi, w tym WRX i Outback, ale dostosowała je do specjalnej platformy elektrycznej.

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Lżejsza platforma i nowy akumulator

Według Subaru nowa architektura elektryczna jest o około 220 funtów lżejsza od platformy obecnych pojazdów elektrycznych marki. Zespół akumulatorów zawiera około 4 tysięcy cylindrycznych ogniw i, jak twierdzi firma, jest około 25% lżejszy od poprzedniego. Docelowa gęstość energii akumulatora ma być o 20% wyższa od średniej w branży.

Subaru opracowało również zintegrowaną jednostkę sterującą, która ma centralnie zarządzać silnikami elektrycznymi, akumulatorem i oprogramowaniem. System jest przeznaczony do aktualizacji oprogramowania przez sieć. Kierownictwo firmy oświadczyło, że część technologii z prototypu może trafić do samochodów produkcyjnych począwszy od 2029 roku, ale nie wskazało konkretnego modelu. Firma nie ujawniła również pojemności akumulatora, prędkości ładowania ani zasięgu prototypu.

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