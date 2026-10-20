Elektryczny BMW iX5 osiągnął szczytową moc ładowania 464 kW podczas międzynarodowego wydarzenia dla mediów w Południowej Kalifornii. Demonstracja odbyła się z udziałem IONNA i Alpitronic, informuje Electrek.

Szczytowa moc ładowania

BMW deklarowało możliwość ładowania prądem stałym z mocą do 460 kW, jednak podczas wydarzenia samochód odnotował nieco wyższy wynik — 464 kW. Według BMW wersja iX5 60 xDrive przy szczytowej mocy do 460 kW może uzyskać do 170 mil, czyli około 274 km, zasięgu w 10 minut.

Według firmy akumulator o pojemności 144 kWh można naładować od 10% do 80% w 22 minuty. Jednocześnie moc 460 kW jest mocą szczytową, co oznacza, że nie jest utrzymywana przez całą sesję ładowania.

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Platforma i premiera modelu

iX5 wykorzystuje układ napędowy BMW eDrive szóstej generacji z architekturą 800-woltową. Firma twierdzi, że w porównaniu z systemem piątej generacji zapewnia on do 30% większy zasięg i wyższą prędkość ładowania. Według szacunków BMW nowe akumulatory z cylindrycznymi ogniwami mają o 20% większą gęstość energii niż wcześniejsze ogniwa pryzmatyczne.

Sprzedaż BMW iX5 60 xDrive roku modelowego 2027 w USA ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2027 roku, a cena początkowa wyniesie 79 800 dolarów. BMW ocenia zasięg modelu na do 435 mil, czyli około 700 km, ale oficjalne wyniki EPA są jeszcze oczekiwane. Samochód będzie miał dwa silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła, łączną moc 578 KM i będzie przyspieszał do 60 mil na godzinę w 4,4 sekundy.

BMW planuje rozpocząć produkcję iX5 w swojej fabryce Spartanburg w USA do końca roku. Firma nazywa ten model swoim pierwszym w pełni elektrycznym samochodem, który będzie produkowany w USA.

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