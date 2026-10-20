Chiny oświadczyły, że podejmą środki odwetowe, jeśli Wielka Brytania wprowadzi ograniczenia dla chińskich pojazdów elektrycznych, dostosowując swoją politykę do Unii Europejskiej. Poinformowało o tym Politico Europe, powołując się na przedstawiciela chińskiego Ministerstwa Handlu.

Stanowisko Chin

Chiński resort oświadczył, że Pekin zdecydowanie odpowie, jeśli Wielka Brytania będzie nalegać na wprowadzenie ograniczeń dla chińskich samochodów elektrycznych. Zaznaczono również, że Chiny będą chronić uzasadnione prawa i interesy chińskich branż przemysłowych.

Chiny wezwały brytyjskie władze do przestrzegania zasad Światowej Organizacji Handlu i niekopiowania podejścia Unii Europejskiej. Pekin uważa cła na chińskie samochody elektryczne za dyskryminacyjne i oświadczył, że będzie monitorować dalsze działania Londynu.

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Współpraca Londynu i Brukseli

Wielka Brytania obecnie współpracuje z europejskimi partnerami, aby uniknąć 10-procentowego cła na pojazdy elektryczne od początku przyszłego roku. Wówczas w ramach umowy handlowej po Brexicie mają zacząć obowiązywać bardziej rygorystyczne zasady określania pochodzenia towarów.

Brytyjski rząd zabiega również o objęcie kraju unijnymi politykami Made in Europe, które przewidują preferencyjne traktowanie produktów wytwarzanych w Unii Europejskiej w określonych projektach zamówień publicznych. Brytyjski minister handlu Anas Sarwar oświadczył, że ściślejsza koordynacja Londynu i Brukseli będzie korzystna dla obu stron, zwłaszcza w obliczu szybkiej ekspansji chińskiego sektora motoryzacyjnego.

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