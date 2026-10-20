W Stanach Zjednoczonych firmy LAZ Parking i EverCharge uruchomiły usługę ładowania pojazdów elektrycznych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych i kondominiów. Przewiduje ona dynamiczny podział dostępnej mocy elektrycznej między samochody podłączone do ładowarek.

Podział mocy w czasie rzeczywistym

Nowa usługa nosi nazwę LAZ Multifamily EV Charging Powered by EverCharge SmartPower i jest dostępna w sieci LAZ w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje Electrek, technologia SmartPower reguluje moc ładowania w czasie rzeczywistym, zależnie od potrzeb pojazdów i dostępnej w obiekcie mocy elektrycznej.

Według firm takie podejście może umożliwić instalację do pięciu razy większej liczby portów ładowania przy tej samej mocy. System rozdziela energię między pojazdy wraz ze zmianą popytu, co, według oceny firm, może zmniejszyć potrzebę kosztownej modernizacji infrastruktury elektrycznej budynków.

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Sieć w Ameryce Północnej

LAZ Parking zarządza około 2,1 mln miejsc parkingowych w 5 700 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. EverCharge jest spółką zależną indiGOtech, znanej również jako GO, i już obsługuje ponad 10 000 portów ładowania w ponad 1 000 budynków wielorodzinnych i kondominiów. Firma obsługuje ponad 50 000 zarejestrowanych kierowców.

LAZ poinformowała, że partnerstwo rozszerza jej sieć ładowania w Ameryce Północnej do 25 000 portów. Do wdrożenia zostaną wykorzystane ładowarki EverCharge EVO3 poziomu 2. Jednocześnie firmy nie podały stawek dla mieszkańców ani nie wskazały pierwszych obiektów, w których zostanie zainstalowany sprzęt. Planują również zbadać ładowanie i wymianę baterii dla flot komercyjnych, usług przewozowych i usług dostawczych.

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