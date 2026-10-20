在美国，LAZ Parking和EverCharge为多户住宅和共管公寓的居民推出了电动汽车充电服务。该服务可在连接至充电设备的车辆之间动态分配可用电力容量。

实时功率分配

这项新服务名为LAZ Multifamily EV Charging Powered by EverCharge SmartPower，可在LAZ位于美国的网络内使用。据Electrek报道，SmartPower技术会根据车辆需求以及设施可用的电力容量，实时调节充电功率。

两家公司表示，这种方法可在相同电力容量下安装最多五倍数量的充电端口。该系统会随需求变化在车辆之间分配电能；两家公司评估认为，这可能减少对建筑电力基础设施进行昂贵升级的需求。

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北美网络

LAZ Parking在美国和加拿大的5,700个地点管理约210万个停车位。EverCharge是indiGOtech的子公司，indiGOtech也被称为GO；该公司已在超过1,000栋多户住宅和共管公寓中运营逾10,000个充电端口。该公司为超过50,000名注册驾驶员提供服务。

LAZ表示，该合作将使其在北美的充电网络扩大至25,000个端口。部署将使用EverCharge EVO3二级充电设备。同时，两家公司没有公布面向居民的收费标准，也没有说明首批安装设备的地点。他们还计划研究面向商业车队、运输服务和配送服务的充电及电池更换业务。

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