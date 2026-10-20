В США компании LAZ Parking и EverCharge запустили сервис зарядки электромобилей для жителей многоквартирных домов и кондоминиумов. Он предусматривает динамическое распределение доступной электрической мощности между автомобилями, подключёнными к зарядным устройствам.

Распределение мощности в реальном времени

Новый сервис называется LAZ Multifamily EV Charging Powered by EverCharge SmartPower и доступен в сети LAZ в США. Как сообщает Electrek, технология SmartPower в реальном времени регулирует мощность зарядки в зависимости от потребностей автомобилей и доступной для объекта электрической мощности.

По заявлению компаний, такой подход может позволить установить до пяти раз больше зарядных портов при той же мощности. Система распределяет энергию между автомобилями по мере изменения спроса, что, по оценке компаний, может сократить потребность в дорогостоящей модернизации электрической инфраструктуры зданий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сеть в Северной Америке

LAZ Parking управляет примерно 2,1 млн парковочных мест на 5 700 локациях в США и Канаде. EverCharge является дочерней компанией indiGOtech, также известной как GO, и уже эксплуатирует более 10 000 зарядных портов в более чем 1 000 многоквартирных домов и кондоминиумов. Компания обслуживает более 50 000 зарегистрированных водителей.

В LAZ заявили, что партнёрство расширяет её зарядную сеть в Северной Америке до 25 000 портов. Для развёртывания будут использоваться зарядные устройства EverCharge EVO3 второго уровня. При этом компании не сообщили тарифы для жителей и не назвали первые объекты, где установят оборудование. Также они планируют изучить зарядку и замену батарей для коммерческих автопарков, сервисов перевозок и служб доставки.

Читай нас в