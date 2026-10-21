В Великобритании владельцам электромобилей больше не требуется разрешение на обустройство канала в тротуаре для зарядного кабеля между домашней зарядной станцией и автомобилем, припаркованным у бордюра. Об этом сообщает Autocar.

Кабель без препятствий для пешеходов

Такой канал позволяет проложить кабель от домашнего зарядного устройства к автомобилю, не оставляя его на поверхности тротуара. Для установки необходимо вырезать часть покрытия на достаточную глубину, чтобы кабель не создавал опасности споткнуться. Ранее эти работы требовали получения разрешения.

Министр автобусного и местного транспорта Саймон Лайтвуд назвал отменённое требование «ненужной бюрократией». По его словам, это решение может сэкономить автомобилистам до 300 фунтов стерлингов при установке домашней зарядной станции.

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Поддержка водителей без подъездных дорожек

Изменение должно облегчить переход на электромобили людям, у которых нет парковочного места вне улицы, в частности собственной подъездной дорожки. По данным RAC, более 9 млн из 27 млн британских домохозяйств не имеют такой парковки или возможности её обустроить.

Глава Electric Vehicle Association England Вики Эдмондс назвала это решение «существенным шагом к более справедливому переходу». По результатам опроса лоббистской группы среди 1668 водителей в 2025 году, 60% владельцев бензиновых и дизельных автомобилей без парковочного места вне улицы заявили, что никогда не будут рассматривать электромобиль. Эдмондс отметила, что теперь местные власти и арендодатели должны облегчить доступ к таким решениям на практике.

В прошлом году правительство также ввело грант в размере 25 млн фунтов стерлингов для поддержки решений с прокладкой кабеля через тротуар. Отдельно оно начало две консультации по упрощению домашней зарядки и оснащению новостроек решениями для зарядки. Власти также рассматривают обновление строительных правил для новых или реконструированных крытых парковок, чтобы они предлагали публичные зарядные устройства для электромобилей.

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