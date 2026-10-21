在英国，电动汽车车主不再需要获得许可，即可在人行道内设置充电电缆线槽，连接家庭充电站与停在路缘旁的车辆。Autocar报道称。

电缆不妨碍行人

这种线槽可将电缆从家庭充电器铺设至车辆，而无需将其留在人行道表面。安装时需要切割部分路面至足够深度，以确保电缆不会造成绊倒风险。此前，这项工程需要获得许可。

公交和地方交通大臣西蒙·莱特伍德称，被取消的要求是“没有必要的官僚主义”。他说，这一决定可使车主在安装家庭充电站时节省最多300英镑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持没有车道的司机

这一变化将使没有路外停车位的人更容易转向电动汽车，其中包括没有私人车道的人。根据RAC的数据，在英国2700万户家庭中，超过900万户没有这类停车位，也无法建设此类停车位。

Electric Vehicle Association England负责人维基·埃德蒙兹称，这一决定是“迈向更公平转型的重要一步”。该游说团体于2025年对1668名司机进行的调查显示，没有路外停车位的汽油和柴油车车主中，60%表示永远不会考虑购买电动汽车。埃德蒙兹指出，地方政府和房东现在必须在实践中让人们更容易获得此类解决方案。

去年，政府还推出了2500万英镑的补助金，以支持将电缆穿过人行道的解决方案。此外，政府启动了两项咨询，涉及简化家庭充电以及为新建住宅配备充电解决方案。当局还在考虑更新针对新建或翻新的有顶停车场的建筑规定，以便这些停车场提供公共电动汽车充电设备。

关注我们在