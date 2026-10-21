W Wielkiej Brytanii właściciele samochodów elektrycznych nie potrzebują już pozwolenia na wykonanie kanału w chodniku dla kabla ładowania między domową stacją ładowania a samochodem zaparkowanym przy krawężniku. Informuje o tym Autocar.

Kabel bez przeszkód dla pieszych

Taki kanał umożliwia poprowadzenie kabla od domowej ładowarki do samochodu bez pozostawiania go na powierzchni chodnika. Instalacja wymaga wycięcia części nawierzchni na odpowiednią głębokość, aby kabel nie stwarzał ryzyka potknięcia. Wcześniej prace te wymagały uzyskania pozwolenia.

Minister transportu autobusowego i lokalnego Simon Lightwood nazwał zniesiony wymóg „niepotrzebną biurokracją”. Jak powiedział, decyzja może pozwolić kierowcom zaoszczędzić do 300 funtów szterlingów przy instalacji domowej stacji ładowania.

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Wsparcie dla kierowców bez podjazdów

Zmiana ma ułatwić przejście na samochody elektryczne osobom, które nie mają miejsc parkingowych poza ulicą, w tym własnego podjazdu. Według RAC ponad 9 mln z 27 mln brytyjskich gospodarstw domowych nie ma takiego miejsca parkingowego ani możliwości jego urządzenia.

Szefowa Electric Vehicle Association England Vicky Edmonds nazwała tę decyzję „istotnym krokiem w kierunku sprawiedliwszej transformacji”. Z badania grupy lobbingowej przeprowadzonego wśród 1668 kierowców w 2025 roku wynika, że 60% właścicieli samochodów benzynowych i wysokoprężnych bez miejsc parkingowych poza ulicą oświadczyło, że nigdy nie rozważy samochodu elektrycznego. Edmonds zaznaczyła, że teraz władze lokalne i wynajmujący muszą w praktyce ułatwić dostęp do takich rozwiązań.

W ubiegłym roku rząd wprowadził również grant w wysokości 25 mln funtów szterlingów na wsparcie rozwiązań polegających na poprowadzeniu kabla przez chodnik. Osobno rozpoczął dwie konsultacje dotyczące uproszczenia ładowania w domu oraz wyposażania nowych budynków mieszkalnych w rozwiązania do ładowania. Władze rozważają także aktualizację przepisów budowlanych dotyczących nowych lub remontowanych zadaszonych parkingów, aby oferowały one publiczne ładowarki do samochodów elektrycznych.

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