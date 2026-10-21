Электрический кроссовер Mercedes-Benz GLC 400 4Matic EV проехал 392 мили в реальном тесте запаса хода Edmunds. Это на 61 милю, или на 18%, больше, чем оценочный запас хода модели по данным EPA — до 331 мили. О результатах испытания сообщает Electrek.

Расход энергии в тесте

Во время испытания GLC 400 EV потребил 28,4 кВт·ч на 100 миль. Это примерно на 14% меньше показателя EPA — 33 кВт·ч на 100 миль.

Методика Edmunds предусматривает 60% городского и 40% шоссейного пробега при средней скорости 40 миль в час. Автомобиль движется в пределах 5 миль в час от установленного ограничения скорости, а климат-контроль работает в автоматическом режиме с настройкой 72 °F.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сравнение и зарядка

По данным издания, Mercedes-Benz показал лучший результат, чем несколько других моделей в таких реальных тестах. Volvo EX60 P10 AWD 2027 года проехал 352 мили, Cadillac Optiq 2025 года — 339 миль, а Audi Q6 E-Tron Prestige 2027 года — 337 миль.

GLC 400 оснащен батареей емкостью 94 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 330 кВт. Mercedes-Benz заявляет, что зарядка с 10% до 80% занимает около 22 минут. Скорость зарядки в тесте Edmunds не проверяли.

Читай нас в