Компания Segway открыла заказы на электровелосипед Xyber Air с мопедным дизайном по стартовой цене 1999 долларов. Новая модель легче предыдущего Xyber и рассчитана на использование в категориях электровелосипедов Class 1, Class 2 и Class 3, сообщает Electrek.

Велосипед оснащен задним мотор-колесом номинальной мощностью 750 Вт и крутящим моментом 80 Нм. Пиковая мощность силовой установки составляет 1600 Вт. В режимах Class 1 и Class 2 максимальная скорость ограничена 32 км/ч, а в режиме Class 3 — 45 км/ч.

Гибридный режим и запас хода

Xyber Air имеет гибридный режим: акселератор работает до 32 км/ч, тогда как помощь при педалировании может действовать до 45 км/ч. При этом правила для электровелосипедов Class 3 отличаются в зависимости от местных норм, а в отдельных штатах для этого класса уже требуется отсутствие акселератора.

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Модель получила аккумулятор емкостью 717 Вт·ч. Segway заявляет запас хода до 93 км, однако фактическая дальность поездки будет зависеть от веса велосипедиста, рельефа и интенсивности использования акселератора.

Оснащение и поставки

Электровелосипед имеет 80-миллиметровую двухкоронную переднюю вилку, широкие шины размером 20×4 дюйма и гидравлические дисковые тормоза с роторами 180 мм. Среди дополнительных функций — контроль тяги, помощь при старте на подъеме, рекуперативный контроль спуска и автоматическое освещение.

Xyber Air также поддерживает автоматическую разблокировку AirLock, Apple Find My, GPS-отслеживание, дистанционное выключение в Lost Mode, беспроводные обновления и цветной TFT-дисплей с навигацией и интеграцией смартфона. Часть подключенных сервисов потребует подписки после первого года. Заявленная масса модели составляет 38 кг, а допустимая нагрузка — до 150 кг. Велосипед сертифицирован по стандартам UL 2271 и UL 2849; отправки через дилерскую сеть и магазины SCHEELS, как ожидается, начнутся 27 октября.

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