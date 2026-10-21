Segway已开放采用轻便摩托车风格设计的Xyber Air电动自行车订购，起售价为1999美元。新车型比上一代Xyber更轻，面向Class 1、Class 2和Class 3电动自行车类别使用，Electrek报道。

该自行车配备额定功率为750瓦、扭矩为80牛·米的后轮毂电机。动力系统的峰值功率为1600瓦。在Class 1和Class 2模式下，最高速度限制为32公里/小时；在Class 3模式下则为45公里/小时。

混合模式与续航里程

Xyber Air配备混合模式：油门可工作至32公里/小时，而踏板助力可运行至45公里/小时。同时，Class 3电动自行车的规定因当地法规而异，部分州已要求该类别不得配备油门。

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该车型配备容量为717瓦时的电池。Segway称其续航里程最高可达93公里，但实际骑行距离将取决于骑行者体重、地形和油门使用强度。

配置与交付

这款电动自行车配备80毫米双肩前叉、20×4英寸宽胎，以及采用180毫米碟片的液压碟刹。其他功能包括牵引力控制、坡道起步辅助、再生制动下坡控制和自动照明。

Xyber Air还支持AirLock自动解锁、Apple Find My、GPS追踪、Lost Mode中的远程关闭、无线更新，以及带导航和智能手机集成功能的彩色TFT显示屏。部分联网服务将在第一年后需要订阅。该车型的标称重量为38公斤，允许载荷最高为150公斤。该自行车通过UL 2271和UL 2849标准认证；预计将于10月27日开始通过经销商网络和SCHEELS门店发货。

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