特斯拉为新款Roadster电动超级跑车展示了一套隐藏式车灯系统，该系统通过车身前部的活动面板开启。据Motor1报道，近光灯和远光灯位于一块饰板后方，车灯开启后该饰板会下移。

并非经典的弹出式车灯

这一方案不同于传统的弹出式车灯，后者通过机械或电动驱动升出车身表面。在Roadster上，照明组件本身不会从引擎盖中伸出：它们仍位于车辆前部，由一块小面板打开通向它们的空间。

特斯拉首席工程师拉尔斯·莫拉维和设计师弗朗茨·冯·霍尔茨豪森在Top Gear的视频采访中展示了该系统的工作原理。Motor1认为，这种布局有助于在照明关闭时保持这款超级跑车前部完整且极简的外观。

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具有汽车设计历史的理念

Motor1指出，带有活动车身部件的隐藏式车灯此前也曾被采用。该媒体列举的类似案例包括1992年的捷豹XJ220，其前面板可翻开以露出车灯。法拉利Daytona SP3也配有一个部分遮挡照明装置的活动部件。

对特斯拉而言，这是对Cybertruck所采用方案的延续，其车灯高度为0.8英寸。Roadster的照明组件做得更薄，并被安置在活动饰板后方。目前尚不清楚该系统是否会以完全相同的形式保留在量产车上。

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