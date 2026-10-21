Tesla показала Roadster із фарами за рухомою панеллю — Motor1

Tesla продемонструвала для нового електричного суперкара Roadster систему прихованих фар, що відкриваються завдяки рухомій панелі в передній частині кузова. Як повідомляє Motor1, ближнє та дальнє світло розміщене за накладкою, яка опускається після ввімкнення фар.

Не класичні висувні фари

Рішення відрізняється від традиційних висувних фар, які піднімалися над поверхнею кузова за допомогою механічного або електричного приводу. У Roadster самі світлові елементи не висуваються з капота: вони залишаються в передній частині автомобіля, а доступ до них відкриває невелика панель.

Принцип роботи системи у відеоінтерв’ю Top Gear показали головний інженер Tesla Ларс Мораві та дизайнер Франц фон Гольцгаузен. На думку Motor1, таке компонування допомагає зберегти суцільний і мінімалістичний вигляд передньої частини суперкара, коли освітлення вимкнене.

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Ідея з історією автомобільного дизайну

Motor1 зазначає, що приховані фари з рухомими елементами кузова застосовувалися й раніше. Серед схожих прикладів видання називає Jaguar XJ220 1992 року, у якого передня панель відкидалася, відкриваючи фари. Рухомий елемент, що частково прикриває освітлення, також має Ferrari Daytona SP3.

Для Tesla це продовження підходу, використаного в Cybertruck, де висота фар становить 0,8 дюйма. У Roadster світлові елементи зробили ще тоншими та розмістили за рухомою накладкою. Чи збережеться система в серійному автомобілі саме в такому вигляді, поки невідомо.

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