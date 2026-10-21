Tesla zaprezentowała dla nowego elektrycznego supersamochodu Roadster system ukrytych reflektorów, które otwierają się dzięki ruchomemu panelowi w przedniej części nadwozia. Jak informuje Motor1, światła mijania i drogowe umieszczono za nakładką, która opuszcza się po włączeniu reflektorów.

Nie klasyczne wysuwane reflektory

Rozwiązanie różni się od tradycyjnych wysuwanych reflektorów, które unosiły się ponad powierzchnię nadwozia za pomocą napędu mechanicznego lub elektrycznego. W Roadsterze same elementy świetlne nie wysuwają się z maski: pozostają w przedniej części samochodu, a dostęp do nich otwiera niewielki panel.

Zasadę działania systemu pokazali w wywiadzie wideo dla Top Gear główny inżynier Tesli Lars Moravy i projektant Franz von Holzhausen. Zdaniem Motor1 takie rozwiązanie pomaga zachować jednolity i minimalistyczny wygląd przedniej części supersamochodu, gdy oświetlenie jest wyłączone.

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Pomysł z historią w motoryzacyjnym wzornictwie

Motor1 zauważa, że ukryte reflektory z ruchomymi elementami nadwozia były stosowane już wcześniej. Wśród podobnych przykładów publikacja wymienia Jaguara XJ220 z 1992 roku, którego przedni panel odchylał się, odsłaniając reflektory. Ruchomy element, który częściowo zakrywa oświetlenie, ma także Ferrari Daytona SP3.

Dla Tesli jest to kontynuacja podejścia zastosowanego w Cybertrucku, gdzie wysokość reflektorów wynosi 0,8 cala. W Roadsterze elementy świetlne wykonano jeszcze cieńsze i umieszczono je za ruchomą nakładką. Nadal nie wiadomo, czy system zostanie zachowany w samochodzie seryjnym dokładnie w takiej formie.

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