Tesla продемонстрировала для нового электрического суперкара Roadster систему скрытых фар, которые открываются благодаря подвижной панели в передней части кузова. Как сообщает Motor1, ближний и дальний свет размещены за накладкой, которая опускается после включения фар.

Не классические выдвижные фары

Решение отличается от традиционных выдвижных фар, которые поднимались над поверхностью кузова с помощью механического или электрического привода. В Roadster сами световые элементы не выдвигаются из капота: они остаются в передней части автомобиля, а доступ к ним открывает небольшая панель.

Принцип работы системы в видеоинтервью Top Gear показали главный инженер Tesla Ларс Морави и дизайнер Франц фон Гольцгаузен. По мнению Motor1, такая компоновка помогает сохранить цельный и минималистичный вид передней части суперкара, когда освещение выключено.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Идея с историей автомобильного дизайна

Motor1 отмечает, что скрытые фары с подвижными элементами кузова применялись и раньше. Среди похожих примеров издание называет Jaguar XJ220 1992 года, у которого передняя панель откидывалась, открывая фары. Подвижный элемент, частично прикрывающий освещение, также есть у Ferrari Daytona SP3.

Для Tesla это продолжение подхода, использованного в Cybertruck, где высота фар составляет 0,8 дюйма. В Roadster световые элементы сделали еще тоньше и разместили за подвижной накладкой. Сохранится ли система в серийном автомобиле именно в таком виде, пока неизвестно.

Читай нас в