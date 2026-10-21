Firma Segway otworzyła zamówienia na rower elektryczny Xyber Air o motorowerowym designie w cenie początkowej 1999 dolarów. Nowy model jest lżejszy od poprzedniego Xybera i został zaprojektowany do użytkowania w kategoriach rowerów elektrycznych Class 1, Class 2 i Class 3, informuje Electrek.

Rower wyposażono w tylny silnik w piaście o mocy nominalnej 750 W i momencie obrotowym 80 Nm. Moc szczytowa układu napędowego wynosi 1600 W. W trybach Class 1 i Class 2 maksymalna prędkość jest ograniczona do 32 km/h, a w trybie Class 3 — do 45 km/h.

Tryb hybrydowy i zasięg

Xyber Air ma tryb hybrydowy: manetka przyspieszenia działa do 32 km/h, podczas gdy wspomaganie pedałowania może działać do 45 km/h. Jednocześnie przepisy dotyczące rowerów elektrycznych Class 3 różnią się w zależności od lokalnych regulacji, a w niektórych stanach dla tej klasy wymagany jest już brak manetki przyspieszenia.

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Model otrzymał akumulator o pojemności 717 Wh. Segway deklaruje zasięg do 93 km, jednak rzeczywisty zasięg będzie zależał od masy rowerzysty, ukształtowania terenu i intensywności używania manetki przyspieszenia.

Wyposażenie i dostawy

Rower elektryczny ma 80-milimetrowy przedni widelec typu dual-crown, szerokie opony w rozmiarze 20×4 cale oraz hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 180 mm. Wśród dodatkowych funkcji są kontrola trakcji, asystent ruszania pod górę, rekuperacyjna kontrola zjazdu i automatyczne oświetlenie.

Xyber Air obsługuje również automatyczne odblokowywanie AirLock, Apple Find My, śledzenie GPS, zdalne wyłączenie w Lost Mode, bezprzewodowe aktualizacje oraz kolorowy wyświetlacz TFT z nawigacją i integracją ze smartfonem. Część usług połączonych będzie wymagała subskrypcji po pierwszym roku. Deklarowana masa modelu wynosi 38 kg, a dopuszczalne obciążenie — do 150 kg. Rower jest certyfikowany zgodnie ze standardami UL 2271 i UL 2849; wysyłki za pośrednictwem sieci dealerów i sklepów SCHEELS mają rozpocząć się 27 października.

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