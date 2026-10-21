Segway відкрила замовлення на електровелосипед Xyber Air за 1999 доларів — Electrek

Компанія Segway відкрила замовлення на електровелосипед Xyber Air із мопедним дизайном за стартовою ціною 1999 доларів. Нова модель легша за попередній Xyber і розрахована на використання в категоріях електровелосипедів Class 1, Class 2 та Class 3, повідомляє Electrek.

Велосипед оснащений заднім мотор-колесом номінальною потужністю 750 Вт і крутним моментом 80 Нм. Пікова потужність силової установки становить 1600 Вт. У режимах Class 1 та Class 2 максимальна швидкість обмежена 32 км/год, а в режимі Class 3 — 45 км/год.

Гібридний режим і запас ходу

Xyber Air має гібридний режим: акселератор працює до 32 км/год, тоді як допомога педалюванню може діяти до 45 км/год. Водночас правила для електровелосипедів Class 3 відрізняються залежно від місцевих норм, а в окремих штатах для цього класу вже вимагають відсутності акселератора.

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Модель отримала акумулятор ємністю 717 Вт·год. Segway заявляє про запас ходу до 93 км, однак фактична дальність поїздки залежатиме від ваги велосипедиста, рельєфу та інтенсивності використання акселератора.

Оснащення та постачання

Електровелосипед має 80-міліметрову двокоронну передню вилку, широкі шини розміром 20×4 дюйми та гідравлічні дискові гальма з роторами 180 мм. Серед додаткових функцій — контроль тяги, допомога при старті на підйомі, рекуперативний контроль спуску та автоматичне освітлення.

Xyber Air також підтримує автоматичне розблокування AirLock, Apple Find My, GPS-відстеження, дистанційне вимкнення в Lost Mode, бездротові оновлення та кольоровий TFT-дисплей із навігацією й інтеграцією смартфона. Частина підключених сервісів потребуватиме передплати після першого року. Заявлена маса моделі становить 38 кг, а допустиме навантаження — до 150 кг. Велосипед сертифікований за стандартами UL 2271 і UL 2849; відправлення через дилерську мережу та магазини SCHEELS очікують розпочати 27 жовтня.

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