Motor1：Rivian成为美国销量第二的电动汽车品牌

美国公司Rivian在2026年第三季度向美国市场交付了19,248辆电动汽车，在单个电动汽车品牌中按交付量排名第二，仅次于Tesla。Motor1报道称。根据Cox Automotive的另一项估算，Rivian的交付量为19,239辆。

一年前，Rivian在美国市场的EV品牌中排名第十。该公司第三季度的交付量较2025年同期增长45.7%。根据Cox Automotive的估算，该品牌在美国电动汽车市场的份额达到7.2%。

Rivian车型交付量

根据Cox Automotive的估算，7月至9月期间，Rivian乘用车型中交付量最高的是R1S SUV，达到5,582辆。R1T皮卡交付量为1,732辆，R2车型为3,456辆。对R2而言，这一时期是其在市场上销售的第一个完整季度。

目前，Rivian供应价格更高的R2 Performance版本。该公司还在准备价格更亲民的车型版本，据Motor1称，其售价可能约为5万美元。

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商用厢式货车

第三季度，Rivian交付了8,469辆EDV 500和EDV 700商用电动厢式货车，较一年前增长220.9%。这一数字超过了该品牌每一款乘用车型各自的季度交付量。

2026年前九个月，Rivian的交付量同比增长26.8%。在此期间，该公司交付了17,259辆R1S SUV和15,685辆商用厢式货车。这些厢式货车的用户包括Amazon，以及其他物流和企业客户。

Rivian作为单个电动汽车品牌超过了Chevrolet。与此同时，隶属于General Motors的Chevrolet、Cadillac和GMC品牌的EV合计交付量仍高于Rivian。

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