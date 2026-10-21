Amerykańska firma Rivian dostarczyła w Stanach Zjednoczonych 19 248 pojazdów elektrycznych w trzecim kwartale 2026 roku, zajmując drugie miejsce pod względem wolumenu wśród poszczególnych marek samochodów elektrycznych po Tesli. Informuje o tym Motor1. Według odrębnej oceny Cox Automotive wolumen Rivian wyniósł 19 239 sztuk.

Rok wcześniej Rivian zajmował dziesiąte miejsce wśród marek EV na rynku amerykańskim. Dostawy spółki w trzecim kwartale wzrosły o 45,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Według Cox Automotive udział marki na amerykańskim rynku pojazdów elektrycznych osiągnął 7,2%.

Dostawy modeli Rivian

Według Cox Automotive największy wolumen wśród osobowych modeli Rivian w lipcu-wrześniu osiągnął SUV R1S — 5 582 sztuki. Dostawy pickupa R1T wyniosły 1 732 samochody, a modelu R2 — 3 456 pojazdów. Dla R2 był to pierwszy pełny kwartał sprzedaży na rynku.

Obecnie Rivian dostarcza droższą wersję R2 Performance. Firma przygotowuje również bardziej przystępne warianty modelu, których cena, według Motor1, może wynosić około 50 tys. dolarów.

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Furgony komercyjne

W trzecim kwartale Rivian dostarczył 8 469 komercyjnych elektrycznych furgonów EDV 500 i EDV 700, czyli o 220,9% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten przewyższył kwartalne dostawy każdego z osobowych modeli marki z osobna.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku dostawy Rivian wzrosły o 26,8% rok do roku. W tym okresie firma dostarczyła 17 259 SUV-ów R1S oraz 15 685 furgonów komercyjnych. Z furgonów tych korzystają między innymi Amazon, a także inni klienci logistyczni i korporacyjni.

Rivian wyprzedził Chevroleta jako pojedyncza marka pojazdów elektrycznych. Jednocześnie łączne dostawy EV marek Chevrolet, Cadillac i GMC, należących do General Motors, pozostają wyższe niż wyniki Rivian.

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