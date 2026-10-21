Rivian стала другим за продажами EV-брендом у США — Motor1

Американська компанія Rivian у третьому кварталі 2026 року поставила у США 19 248 електромобілів, посівши друге місце за обсягом серед окремих брендів електрокарів після Tesla. Про це повідомляє Motor1. За окремою оцінкою Cox Automotive, обсяг Rivian становив 19 239 одиниць.

Роком раніше Rivian посідала десяте місце серед EV-брендів на американському ринку. Поставки компанії у третьому кварталі зросли на 45,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. За оцінкою Cox Automotive, частка марки на ринку електромобілів США сягнула 7,2%.

Поставки моделей Rivian

За оцінкою Cox Automotive, найбільший обсяг серед пасажирських моделей Rivian у липні—вересні мав позашляховик R1S — 5 582 одиниці. Поставки пікапа R1T становили 1 732 автомобілі, а моделі R2 — 3 456 машин. Для R2 цей період став першим повним кварталом продажів на ринку.

Наразі Rivian постачає дорожчу версію R2 Performance. Компанія також готує доступніші варіанти моделі, вартість яких, за даними Motor1, може становити близько 50 тисяч доларів.

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Комерційні фургони

За третій квартал Rivian поставила 8 469 комерційних електричних фургонів EDV 500 та EDV 700, що на 220,9% більше, ніж роком раніше. Цей показник перевищив квартальні поставки кожної з пасажирських моделей марки окремо.

За перші дев'ять місяців 2026 року поставки Rivian зросли на 26,8% у річному вимірі. За цей період компанія поставила 17 259 позашляховиків R1S та 15 685 комерційних фургонів. Ці фургони використовують, зокрема, Amazon, а також інші логістичні й корпоративні клієнти.

Rivian випередила Chevrolet як окремий бренд електромобілів. Водночас сукупні поставки EV брендів Chevrolet, Cadillac і GMC, що входять до General Motors, залишаються вищими за показники Rivian.

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