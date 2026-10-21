Toyota пропонує ЄС надати окремим авто статус безвикидових — Motor1

Toyota пропонує Європейському Союзу надати статус безвикидових окремим автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння, якщо вони працюватимуть винятково на схваленому відновлюваному пальному. Йдеться про категорію VEEF — транспортні засоби, що використовують лише допустимі відновлювані види пального, повідомляє Motor1.

Пальне замість оцінки вихлопу

Пропозиція автовиробника стосується машин, спеціально розроблених і виготовлених для використання такого пального. Серед можливих видів — пальне з органічних відходів, залишків біомаси та синтетичне електропальне. Звичайні бензинові автомобілі, які можуть заправлятися на будь-якій АЗС, під цей статус не потрапляли б.

Toyota наполягає на оцінюванні викидів протягом повного життєвого циклу пального, а не лише за показниками вихлопної труби. Водночас зміна регуляторного статусу автомобіля не означатиме припинення викидів CO2 з його вихлопу.

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Випробування в Іспанії

Компанія також проводить в Іспанії пілотний проєкт, який стартував у липні 2026 року та має тривати шість місяців. У ньому беруть участь близько 20 автомобілів Toyota, BMW і Mini, що використовують 100-відсотково відновлюваний бензин Nexa 95 компанії Repsol.

Учасники проєкту заявляють, що пальне сумісне з наявними двигунами та заправною інфраструктурою без механічних змін. Bosch забезпечує цифрову перевірку через систему Digital Fuel Twin, яка зіставляє дані автомобілів і паливних карток, щоб підтвердити використання лише відновлюваного бензину. Станом на 19 жовтня результати випробування не оприлюднювали.

Чинні правила ЄС передбачають 100-відсоткове скорочення викидів CO2 автопарків нових легкових автомобілів і фургонів із 2035 року. За даними видання, Європейська комісія представила законодавчий план із ціллю скорочення на 90%, який дозволяв би виробникам компенсувати частину решти викидів за допомогою відповідного пального або низьковуглецевої сталі.

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