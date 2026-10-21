Toyota предлагает Европейскому союзу присвоить статус безэмиссионных отдельным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, если они будут работать исключительно на одобренном возобновляемом топливе. Речь идет о категории VEEF — транспортных средствах, использующих только допустимые возобновляемые виды топлива, сообщает Motor1.

Топливо вместо оценки выхлопа

Предложение автопроизводителя касается машин, специально разработанных и изготовленных для использования такого топлива. Среди возможных видов — топливо из органических отходов, остатков биомассы и синтетическое электротопливо. Обычные бензиновые автомобили, которые могут заправляться на любой АЗС, не подпадали бы под этот статус.

Toyota настаивает на оценке выбросов в течение полного жизненного цикла топлива, а не только по показателям выхлопной трубы. В то же время изменение регуляторного статуса автомобиля не будет означать прекращения выбросов CO2 из его выхлопа.

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Испытания в Испании

Компания также проводит в Испании пилотный проект, который стартовал в июле 2026 года и должен продолжаться шесть месяцев. В нем участвуют около 20 автомобилей Toyota, BMW и Mini, использующих на 100% возобновляемый бензин Nexa 95 компании Repsol.

Участники проекта заявляют, что топливо совместимо с существующими двигателями и заправочной инфраструктурой без механических изменений. Bosch обеспечивает цифровую проверку через систему Digital Fuel Twin, которая сопоставляет данные автомобилей и топливных карт, чтобы подтвердить использование исключительно возобновляемого бензина. По состоянию на 19 октября результаты испытания не были опубликованы.

Действующие правила ЕС предусматривают 100-процентное сокращение выбросов CO2 автопарков новых легковых автомобилей и фургонов с 2035 года. По данным издания, Европейская комиссия представила законодательный план с целью сокращения на 90%, который позволял бы производителям компенсировать часть оставшихся выбросов с помощью соответствующего топлива или низкоуглеродистой стали.

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