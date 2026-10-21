丰田提议欧盟授予部分汽车零排放地位——Motor1

丰田提议欧盟授予部分内燃机汽车零排放地位，前提是这些汽车仅使用获批的可再生燃料。这涉及VEEF类别——即仅使用允许的可再生燃料的车辆，Motor1报道称。

以燃料替代尾气评估

这家汽车制造商的提议针对专门为使用此类燃料而设计和制造的汽车。可能的燃料种类包括由有机废物、生物质残余物制成的燃料以及合成电燃料。可在任何加油站加油的普通汽油车将不符合这一地位的条件。

丰田坚持应在燃料的整个生命周期内评估排放，而非仅依据尾气管指标。同时，改变汽车的监管地位并不意味着其尾气将不再排放CO2。

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西班牙试验

该公司还在西班牙开展一项试点项目，该项目于2026年7月启动，预计持续六个月。约20辆丰田、宝马和Mini汽车参与其中，使用雷普索尔公司100%可再生的Nexa 95汽油。

项目参与者表示，该燃料无需进行机械改装即可与现有发动机和加油基础设施兼容。博世通过Digital Fuel Twin系统提供数字验证，该系统比对车辆和燃油卡数据，以确认仅使用可再生汽油。截至10月19日，试验结果尚未公布。

现行欧盟规则规定，从2035年起，新乘用车和厢式货车车队的CO2排放量须减少100%。据该媒体报道，欧盟委员会提出了一项以减少90%为目标的立法计划，该计划将允许制造商通过相应燃料或低碳钢抵消部分剩余排放。

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