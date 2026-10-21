Toyota proponuje, aby Unia Europejska nadała status bezemisyjny wybranym pojazdom z silnikami spalinowymi, jeśli będą one korzystać wyłącznie z zatwierdzonego paliwa odnawialnego. Chodzi o kategorię VEEF — pojazdy wykorzystujące wyłącznie dopuszczalne paliwa odnawialne, informuje Motor1.

Paliwo zamiast oceny emisji z wydechu

Propozycja producenta samochodów dotyczy pojazdów specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych do korzystania z takiego paliwa. Wśród możliwych rodzajów są paliwa z odpadów organicznych, pozostałości biomasy oraz syntetyczne e-paliwo. Zwykłe samochody benzynowe, które mogą tankować na każdej stacji, nie kwalifikowałyby się do tego statusu.

Toyota nalega, aby emisje były oceniane w całym cyklu życia paliwa, a nie wyłącznie na podstawie wskaźników z rury wydechowej. Jednocześnie zmiana statusu regulacyjnego samochodu nie oznaczałaby zaprzestania emisji CO2 z jego wydechu.

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Testy w Hiszpanii

Firma prowadzi także w Hiszpanii projekt pilotażowy, który rozpoczął się w lipcu 2026 roku i ma trwać sześć miesięcy. Uczestniczy w nim około 20 samochodów Toyota, BMW i Mini, wykorzystujących w 100% odnawialną benzynę Nexa 95 firmy Repsol.

Uczestnicy projektu twierdzą, że paliwo jest kompatybilne z istniejącymi silnikami i infrastrukturą tankowania bez modyfikacji mechanicznych. Bosch zapewnia cyfrową weryfikację za pośrednictwem systemu Digital Fuel Twin, który zestawia dane pojazdów i kart paliwowych, aby potwierdzić korzystanie wyłącznie z odnawialnej benzyny. Według stanu na 19 października wyników testu nie opublikowano.

Obowiązujące przepisy UE przewidują 100-procentową redukcję emisji CO2 z flot nowych samochodów osobowych i furgonetek od 2035 roku. Według publikacji Komisja Europejska przedstawiła plan legislacyjny z celem redukcji o 90%, który umożliwiałby producentom kompensowanie części pozostałych emisji za pomocą odpowiedniego paliwa lub stali niskoemisyjnej.

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