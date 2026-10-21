Fiat назве новий електричний міський автомобіль Koala — Motor1

На Паризькому автосалоні новий генеральний директор Fiat Арно Беллоні в інтерв’ю Autocar повідомив, що майбутній електричний міський автомобіль компанії матиме назву Koala. Модель планують випустити у 2027 році, повідомляє Motor1.

Платформа E-Car

За словами Беллоні, Fiat працює над кількома автомобілями на платформі Stellantis E-Car. Він зазначив, що компактна модель буде заснована на Citroën 2CV. Головний дизайнер Fiat Франсуа Лебуан пояснив відсутність Koala на автосалоні тим, що для показу розробки ще не настав відповідний час.

Платформа E-Car має стати основою для майбутніх електричних міських автомобілів концерну Stellantis. Ці моделі орієнтуватимуться на нову категорію транспортних засобів, яку розробляє Європейський Союз для стимулювання виробництва й продажу електромобілів завдовжки до 4,2 метра. Ідея частково натхненна японськими кей-карами, хоча європейські автомобілі будуть істотно більшими.

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Очікуване виробництво в Італії

Очікується, що Fiat Koala вироблятимуть на заводі Stellantis у Помільяно-д’Арко в Італії разом із новим Citroën 2CV. До виробничої лінії також може приєднатися версія моделі під брендом Opel.

Дизайн Koala може спиратися на концепт, представлений під час презентації промислового плану Stellantis. Він мав кутастий силует і фари, інтегровані у передню частину кузова. У лінійці Fiat новинка доповнить Pandina, Grande Panda та Grizzly.

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