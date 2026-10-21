Fiat назовет новый электрический городской автомобиль Koala — Motor1

На Парижском автосалоне новый генеральный директор Fiat Арно Беллони в интервью Autocar сообщил, что будущий электрический городской автомобиль компании будет называться Koala. Выпуск модели планируется в 2027 году, сообщает Motor1.

Платформа E-Car

По словам Беллони, Fiat работает над несколькими автомобилями на платформе Stellantis E-Car. Он отметил, что компактная модель будет основана на Citroën 2CV. Главный дизайнер Fiat Франсуа Лебуан объяснил отсутствие Koala на автосалоне тем, что подходящее время для демонстрации разработки еще не наступило.

Платформа E-Car должна стать основой для будущих электрических городских автомобилей концерна Stellantis. Эти модели будут ориентированы на новую категорию транспортных средств, которую Европейский Союз разрабатывает для стимулирования производства и продаж электромобилей длиной до 4,2 метра. Идея частично вдохновлена японскими кей-карами, хотя европейские автомобили будут существенно больше.

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Ожидаемое производство в Италии

Ожидается, что Fiat Koala будут производить на заводе Stellantis в Помильяно-д'Арко в Италии вместе с новым Citroën 2CV. К производственной линии также может присоединиться версия модели под брендом Opel.

Дизайн Koala может опираться на концепт, представленный во время презентации промышленного плана Stellantis. Он имел угловатый силуэт и фары, интегрированные в переднюю часть кузова. В линейке Fiat новинка дополнит Pandina, Grande Panda и Grizzly.

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