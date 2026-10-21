Fiat nazwie nowy elektryczny samochód miejski Koala — Motor1

Podczas Paryskiego Salonu Samochodowego nowy dyrektor generalny Fiata, Arnaud Belloni, powiedział w wywiadzie dla Autocar, że przyszły elektryczny samochód miejski firmy będzie nosił nazwę Koala. Premiera modelu jest planowana na 2027 rok, informuje Motor1.

Platforma E-Car

Według Belloniego Fiat pracuje nad kilkoma samochodami opartymi na platformie Stellantis E-Car. Zaznaczył, że kompaktowy model będzie bazował na Citroënie 2CV. Główny projektant Fiata, François Leboine, wyjaśnił nieobecność Koali na salonie samochodowym tym, że nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas na zaprezentowanie tego projektu.

Platforma E-Car ma stać się podstawą przyszłych elektrycznych samochodów miejskich koncernu Stellantis. Modele te będą ukierunkowane na nową kategorię pojazdów, którą Unia Europejska opracowuje, aby stymulować produkcję i sprzedaż samochodów elektrycznych o długości do 4,2 metra. Pomysł jest częściowo inspirowany japońskimi kei-carami, choć europejskie samochody będą znacznie większe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwana produkcja we Włoszech

Oczekuje się, że Fiat Koala będzie produkowany w zakładzie Stellantis w Pomigliano d'Arco we Włoszech wraz z nowym Citroënem 2CV. Do linii produkcyjnej może również dołączyć wersja modelu pod marką Opel.

Projekt Koali może opierać się na koncepcie zaprezentowanym podczas prezentacji planu przemysłowego Stellantisa. Miał on kanciastą sylwetkę i reflektory zintegrowane z przednią częścią nadwozia. W gamie Fiata nowość uzupełni modele Pandina, Grande Panda i Grizzly.

Czytaj nas na