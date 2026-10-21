菲亚特将把新款电动城市汽车命名为Koala——Motor1

在巴黎车展上，菲亚特新任首席执行官阿尔诺·贝洛尼在接受Autocar采访时表示，该公司未来的电动城市汽车将命名为Koala。该车型计划于2027年推出，Motor1报道。

E-Car平台

贝洛尼表示，菲亚特正在开发多款基于Stellantis E-Car平台的汽车。他指出，这款紧凑型车型将以Citroën 2CV为基础。菲亚特首席设计师弗朗索瓦·勒布瓦纳解释Koala未在车展亮相时称，现在还不是展示该开发项目的合适时机。

E-Car平台将成为Stellantis集团未来电动城市汽车的基础。这些车型将面向欧盟正在制定的一类新型车辆，以促进长度不超过4.2米的电动汽车生产和销售。这一构想部分受到日本K-car的启发，尽管欧洲汽车将明显更大。

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预计在意大利生产

预计菲亚特Koala将在意大利波米利亚诺-达尔科的Stellantis工厂与新款Citroën 2CV一同生产。该生产线还可能加入一款以Opel品牌推出的车型版本。

Koala的设计可能以Stellantis工业计划发布期间展示的一款概念车为基础。该概念车采用棱角分明的轮廓，并配备整合于车身前部的前灯。在菲亚特产品阵容中，这款新车将补充Pandina、Grande Panda和Grizzly。

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