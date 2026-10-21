Американская компания Rivian поставила в США 19 248 электромобилей в третьем квартале 2026 года, заняв второе место по объему среди отдельных брендов электрокаров после Tesla. Об этом сообщает Motor1. По отдельной оценке Cox Automotive, объем Rivian составил 19 239 единиц.

Годом ранее Rivian занимала десятое место среди EV-брендов на американском рынке. Поставки компании в третьем квартале выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По оценке Cox Automotive, доля марки на рынке электромобилей США достигла 7,2%.

Поставки моделей Rivian

По оценке Cox Automotive, наибольший объем среди пассажирских моделей Rivian в июле—сентябре пришелся на внедорожник R1S — 5 582 единицы. Поставки пикапа R1T составили 1 732 автомобиля, а модели R2 — 3 456 машин. Для R2 этот период стал первым полным кварталом продаж на рынке.

Сейчас Rivian поставляет более дорогую версию R2 Performance. Компания также готовит более доступные варианты модели, стоимость которых, по данным Motor1, может составить около 50 тысяч долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Коммерческие фургоны

За третий квартал Rivian поставила 8 469 коммерческих электрических фургонов EDV 500 и EDV 700, что на 220,9% больше, чем годом ранее. Этот показатель превысил квартальные поставки каждой из пассажирских моделей марки по отдельности.

За первые девять месяцев 2026 года поставки Rivian выросли на 26,8% в годовом исчислении. За этот период компания поставила 17 259 внедорожников R1S и 15 685 коммерческих фургонов. Эти фургоны используют, в частности, Amazon, а также другие логистические и корпоративные клиенты.

Rivian обогнала Chevrolet как отдельный бренд электромобилей. В то же время совокупные поставки EV брендов Chevrolet, Cadillac и GMC, входящих в General Motors, остаются выше показателей Rivian.

Читай нас в