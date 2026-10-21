Omoda发布离地间隙200毫米的X概念车——Autocar

中国汽车品牌Omoda发布了X概念跨界车，展示了全新的Cyber Mecha设计语言，并暗示其产品线可能扩展至更偏向越野的车型。正如Autocar报道，该车采用了更具攻击性的车身设计、大面积防护饰板以及更高的离地间隙。

离地间隙和能力

这款概念车被设想为一款适合偶尔越野出行的跨界车。凭借升高的悬架和大型全地形轮胎，其离地间隙达到200毫米。Omoda表示，X的车顶可承载最多75公斤的货物，并预计可牵引重量最多1800公斤的拖车。

Cyber Mecha设计此前已在Omoda 4车型上首次亮相，该车在巴黎车展上展出，并计划于明年进入英国市场。在X上，这一风格通过更鲜明的车身曲面和更厚重的塑料防护件得到进一步发展。

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车内配置

Omoda X车内配备10.25英寸数字仪表盘和13.2英寸信息娱乐系统屏幕。与Omoda 4不同，这款概念车配有用于控制空调、座椅加热和通风功能的实体按键。

该车还配备红外夜视系统，可在最远90米的距离发现包括野生动物在内的危险。该公司尚未确认X的动力系统，但Autocar推测，该车型可能搭载Omoda 4所使用的221马力混合动力系统。

量产车型前景

Omoda强调，尽管外观接近量产车，X目前仍只是一款概念车。制造商尚未决定该车型的公路版本是否会在英国市场推出。该品牌于2024年底与其姊妹品牌Jaecoo一同进入英国；根据英国汽车制造商和贸易商协会的数据，在今年1月至9月期间，该品牌在英国最畅销汽车品牌中排名第23位。

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