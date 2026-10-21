Omoda zaprezentowała koncept X z prześwitem 200 mm — Autocar

Chińska marka motoryzacyjna Omoda zaprezentowała koncept crossovera X, który prezentuje nowy język stylistyczny Cyber Mecha i sugeruje możliwe rozszerzenie gamy o modele bardziej terenowe. Jak podaje Autocar, samochód otrzymał bardziej agresywną stylistykę nadwozia, masywne osłony ochronne oraz zwiększony prześwit.

Prześwit i możliwości

Koncept zaprojektowano jako crossover do okazjonalnych wyjazdów w teren. Dzięki podniesionemu zawieszeniu i dużym oponom terenowym jego prześwit wynosi 200 mm. Według Omoda, X może przewozić na dachu ładunek o masie do 75 kg, a także ma oferować możliwość holowania przyczepy o masie do 1800 kg.

Stylistyka Cyber Mecha zadebiutowała wcześniej w modelu Omoda 4, pokazanym na Salonie Samochodowym w Paryżu przed planowanym na przyszły rok wejściem na brytyjski rynek. W modelu X styl ten rozwinięto poprzez wyraźniej zarysowane powierzchnie nadwozia oraz masywniejsze plastikowe osłony.

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Wyposażenie wnętrza

We wnętrzu Omoda X zastosowano cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz 13,2-calowy ekran systemu multimedialnego. W przeciwieństwie do Omoda 4 koncept ma fizyczne elementy sterujące klimatyzacją, a także ogrzewaniem i wentylacją siedzeń.

Samochód wyposażono również w system noktowizji na podczerwień, który potrafi wykrywać zagrożenia, w tym dzikie zwierzęta, z odległości do 90 metrów. Firma nie potwierdziła jeszcze układu napędowego X, jednak Autocar przypuszcza, że model może otrzymać hybrydowy układ o mocy 221 KM, stosowany w Omoda 4.

Perspektywy modelu produkcyjnego

Omoda podkreśla, że X jest obecnie jedynie konceptem, mimo wyglądu zbliżonego do samochodu produkcyjnego. Producent nie podjął jeszcze decyzji, czy drogowa wersja modelu pojawi się na brytyjskim rynku. Marka weszła do Wielkiej Brytanii pod koniec 2024 roku wraz z powiązaną marką Jaecoo i, według Society of Motor Manufacturers and Traders, zajęła 23. miejsce wśród najlepiej sprzedających się marek samochodowych w kraju w okresie od stycznia do września tego roku.

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