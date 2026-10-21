Omoda представила концепт X с клиренсом 200 мм — Autocar

Китайский автобренд Omoda представил концепт-кроссовер X, который демонстрирует новый дизайнерский язык Cyber Mecha и намекает на возможное расширение линейки более внедорожными моделями. Как сообщает Autocar, автомобиль получил более агрессивное оформление кузова, массивные защитные накладки и увеличенный дорожный просвет.

Клиренс и возможности

Концепт задумывался как кроссовер для эпизодических поездок по бездорожью. Благодаря приподнятой подвеске и большим вседорожным шинам его клиренс составляет 200 мм. По заявлению Omoda, X способен перевозить на крыше груз массой до 75 кг, а также предусматривается возможность буксировки прицепа массой до 1800 кг.

Дизайн Cyber Mecha ранее дебютировал на модели Omoda 4, которую показали на Парижском автосалоне перед запланированным на следующий год выходом на британский рынок. В X этот стиль развили благодаря более выразительным поверхностям кузова и более массивной пластиковой защите.

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Оснащение салона

В салоне Omoda X установлены цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма и 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы. В отличие от Omoda 4, концепт имеет физические элементы управления климат-контролем, а также подогревом и вентиляцией сидений.

Автомобиль также оснащён инфракрасной системой ночного видения, способной обнаруживать опасности, в том числе диких животных, на расстоянии до 90 метров. Компания ещё не подтвердила силовую установку X, однако Autocar предполагает, что модель может получить гибридную систему мощностью 221 л. с., используемую в Omoda 4.

Перспективы серийной модели

Omoda подчёркивает, что X пока является лишь концептом, несмотря на внешность, близкую к серийному автомобилю. Производитель ещё не решил, появится ли дорожная версия модели на британском рынке. Бренд вышел на рынок Великобритании в конце 2024 года вместе с родственной маркой Jaecoo и, по данным Society of Motor Manufacturers and Traders, занял 23-е место среди самых продаваемых автомобильных брендов страны в январе—сентябре этого года.

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