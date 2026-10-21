大众汽车因电池单体缺陷，正在多个国家召回72,668辆电动汽车。在故障排除前，该公司将暂时把此类车辆的最高充电水平限制在80%，Electrek报道。

哪些车型被纳入召回

根据德国联邦机动车运输管理局KBA的数据，三项召回行动涉及全球72,668辆电动汽车，其中包括德国的9,881辆汽车。涉及的是2022至2025年生产的部分批次大众ID. Buzz、ID.3、ID.4和ID.7，以及2022至2024年生产的Cupra Born。

此前，大众向美国国家公路交通安全管理局提交了一项召回行动，涉及22,524辆ID.4电动跨界车。美国的该项行动编号为26V630，大众内部召回编号为93EX。

原因及临时限制

大众内部调查发现，这一时期生产的部分电池单体不符合规格要求。该公司将问题归因于供应商缺陷。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

大众表示，在某些充电模式以及电量超过80%的情况下，可能发生热蔓延，进而导致电池起火。如技术上可行，车辆系统将暂时把充电上限设定为80%。

在美国，大众已向受该行动影响的车主发送电子邮件，告知将远程实施这一限制。若车主未在10月21日前选择退出，该公司计划远程应用该设置；该设置预计将于2026年10月27日前后显示在移动应用程序中。部分车主已经收到了此次更新。

该公司还计划于2026年11月27日寄发告知风险的信件。在制定出消除缺陷的方法后，大众将进一步通知车主。

关注我们在