Volkswagen отзывает 72 668 электромобилей в разных странах из-за дефекта элементов батарей. До устранения неисправности компания будет временно ограничивать максимальный уровень зарядки таких автомобилей до 80%, сообщает Electrek.

Какие модели попали под отзыв

По данным Федерального автомобильного ведомства Германии KBA, три отзывные кампании охватывают 72 668 электромобилей по всему миру, в том числе 9 881 автомобиль в Германии. Речь идет об отдельных партиях Volkswagen ID. Buzz, ID.3, ID.4 и ID.7, выпущенных в 2022–2025 годах, а также Cupra Born 2022–2024 годов выпуска.

Ранее Volkswagen подал в Национальное управление безопасности дорожного движения США отзывную кампанию в отношении 22 524 электрических кроссоверов ID.4. Американская кампания имеет номер 26V630, а внутренний номер отзыва Volkswagen — 93EX.

Причина и временное ограничение

Внутреннее расследование Volkswagen установило, что часть элементов батарей, изготовленных в этот период, не соответствует спецификациям. Компания связывает проблему с дефектом поставщика.

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Volkswagen заявил, что при определенных профилях зарядки и уровне заряда свыше 80% может возникнуть тепловое распространение, способное привести к возгоранию батареи. Если это технически возможно, система автомобиля временно установит лимит зарядки на уровне 80%.

В США Volkswagen направил владельцам автомобилей, которых касается кампания, электронные письма о дистанционном применении ограничения. Если они не откажутся от этого до 21 октября, компания планирует применить настройку дистанционно; она должна отобразиться в мобильном приложении примерно 27 октября 2026 года. Некоторые владельцы уже получили это обновление.

Компания также планирует направить 27 ноября 2026 года письма с уведомлением о рисках. После разработки способа устранения дефекта Volkswagen дополнительно проинформирует владельцев автомобилей.

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